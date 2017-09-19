Адаптивная верстка, привлекательная анимация и многое другое
Приветствую!
Меня зовут Роман и я занимаюсь созданием сайтов. Удовлетворение клиента от моей работы является наивысшей наградой для меня. Поэтому я стараюсь непрерывно совершенствоваться в веб-программировании, переходя все к более сложным задачам. При разработке особое внимание уделяю созданию адаптивности и анимации, так как считаю внешний вид сайта сильнейшим фактором, формирующим впечатление гостя от него. Вряд ли веб-страница, дизайн которой рушится как карточный домик при изменениях параметров экрана и в которой задействованы лишь резкие переходы, привлечет внимание посетителей. Если Вы не желаете обзавестись подобными проблемами, то Вы попали по адресу:)
Портфолио
- Лендинг часов Baosaili255 просмотров
- Онлайн-календарь205 просмотров
- Лендинг Craft Lance249 просмотров
- Лендинг биржи труда "rabota.ua"143 просмотра
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
6 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$6
10 баллов
6 лет назад
Очень отзывчивый, и исполнительный.
Ответный отзыв
Очень лояльный, вежливый и отзывчивый заказчик. Очень комфортно и приятно сотрудничать.