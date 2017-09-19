roman_didenko

Роман Диденко roman_didenko

 
27 летУкраина/Киев
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Адаптивная верстка, привлекательная анимация и многое другое

Приветствую!

Меня зовут Роман и я занимаюсь созданием сайтов. Удовлетворение клиента от моей работы является наивысшей наградой для меня. Поэтому я стараюсь непрерывно совершенствоваться в веб-программировании, переходя все к более сложным задачам. При разработке особое внимание уделяю созданию адаптивности и анимации, так как считаю внешний вид сайта сильнейшим фактором, формирующим впечатление гостя от него. Вряд ли веб-страница, дизайн которой рушится как карточный домик при изменениях параметров экрана и в которой задействованы лишь резкие переходы, привлечет внимание посетителей. Если Вы не желаете обзавестись подобными проблемами, то Вы попали по адресу:)

Портфолио
Отзывы заказчиков
Krymchanin
Александр 
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$20
10 баллов
6 лет назад
Сайт визитка
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Upoeova
Юлия 
43 годаРоссия
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$6
10 баллов
6 лет назад
Необходимо скопировать одностраничный сайт
Очень отзывчивый, и исполнительный.
Очень лояльный, вежливый и отзывчивый заказчик. Очень комфортно и приятно сотрудничать.
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