Адаптивная верстка, привлекательная анимация и многое другое

Приветствую!

Меня зовут Роман и я занимаюсь созданием сайтов. Удовлетворение клиента от моей работы является наивысшей наградой для меня. Поэтому я стараюсь непрерывно совершенствоваться в веб-программировании, переходя все к более сложным задачам. При разработке особое внимание уделяю созданию адаптивности и анимации, так как считаю внешний вид сайта сильнейшим фактором, формирующим впечатление гостя от него. Вряд ли веб-страница, дизайн которой рушится как карточный домик при изменениях параметров экрана и в которой задействованы лишь резкие переходы, привлечет внимание посетителей. Если Вы не желаете обзавестись подобными проблемами, то Вы попали по адресу:)