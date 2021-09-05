Проектирование и верстка клиентской части для сайтов/веб-приложений

Поддержка, аудит и доработка вашего сайта, разработка фирменного стиля (стайлгайд, брендбук).

> Возможность заключения официального договора на разработку средних и крупных проектов (от 500 у.е.)

> Лаконичный, чистый и удобный для пользователей дизайн. (Макеты в Figma)

> Валидная, семантически-чистая, кроссбраузерная верстка (адаптивность по-умолчанию во всех проектах)

> Собственная компактная библиотека компонентов (при необходимости использование Bootstrap и БЭМ)

> 90-95+ баллов в PageSpeed по всем показателям

> Поддержка IE11 (обсуждаемо)

Более 3-х лет опыта в сфере веб-разработки коммерческих проектов.

Порядок работы и оплата

В связи с тем что я здесь новичок с небольшим портфолио -

К оплате принимаются YandexMoney, так же возможен расчет посредством банковского перевода на счет ИП (с заключением договора).