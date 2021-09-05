Проектирование и верстка клиентской части для сайтов/веб-приложений
Landing page / Визитка / Корпоративный сайт / Каталог продукции / Интернет-магазин / Индивидуальное решение
Поддержка, аудит и доработка вашего сайта, разработка фирменного стиля (стайлгайд, брендбук).
> Возможность заключения официального договора на разработку средних и крупных проектов (от 500 у.е.)
> Лаконичный, чистый и удобный для пользователей дизайн. (Макеты в Figma)
> Валидная, семантически-чистая, кроссбраузерная верстка (адаптивность по-умолчанию во всех проектах)
> Собственная компактная библиотека компонентов (при необходимости использование Bootstrap и БЭМ)
> 90-95+ баллов в PageSpeed по всем показателям
> Поддержка IE11 (обсуждаемо)
Более 3-х лет опыта в сфере веб-разработки коммерческих проектов.
Порядок работы и оплата
В связи с тем что я здесь новичок с небольшим портфолио - бесплатная консультация и оплата по факту приемки работы.
К оплате принимаются YandexMoney, так же возможен расчет посредством банковского перевода на счет ИП (с заключением договора).
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