Графический и веб-дизайнер

Чем могу помочь:

разработать многостраничный сайт, лендинг, сайт-визитку, корпоративный сайт, интернет-магазин под ключ.

оформить презентацию, гайд или чек-лист.

нарисовать план-схему любого мероприятия

создать инфографику

разработать фирменный стиль (логотип, визитка, банер, прайс-лист, дизайн сувенирной продукции)

нарисовать акварельную иллюстрацию

Плюсы работы со мной:

Умею слышать и реализовывать ваши идеи.

Не нарушаю сроки окончания работы.

Все сайты адаптирую под мобильные устройства.

Оказываю техподдержку в течении года

Срок исполнения заказа от 1 до 14 дней (зависит от сложности).

Стаж работы более 3-х лет.