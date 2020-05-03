Графический и веб-дизайнер
Чем могу помочь:
разработать многостраничный сайт, лендинг, сайт-визитку, корпоративный сайт, интернет-магазин под ключ.
оформить презентацию, гайд или чек-лист.
нарисовать план-схему любого мероприятия
создать инфографику
разработать фирменный стиль (логотип, визитка, банер, прайс-лист, дизайн сувенирной продукции)
нарисовать акварельную иллюстрацию
Плюсы работы со мной:
Умею слышать и реализовывать ваши идеи.
Не нарушаю сроки окончания работы.
Все сайты адаптирую под мобильные устройства.
Оказываю техподдержку в течении года
Срок исполнения заказа от 1 до 14 дней (зависит от сложности).
Стаж работы более 3-х лет.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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