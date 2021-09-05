3D моделлер

😎Молодой, амбициозный!😎

Живу 3D графикой, люблю творить и создавать.

История о том, когда молодой парень находит любимое дело всей своей жизни, которое действительно приносит ему удовольствие. Погружаюсь в проект клиента так, как будто это мой личный проект! А для себя я делаю всегда вкусно и качественно. 

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