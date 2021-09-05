3D моделлер
😎Молодой, амбициозный!😎
Живу 3D графикой, люблю творить и создавать.
История о том, когда молодой парень находит любимое дело всей своей жизни, которое действительно приносит ему удовольствие. Погружаюсь в проект клиента так, как будто это мой личный проект! А для себя я делаю всегда вкусно и качественно.
Прежде чем связаться со мной, всегда помните: мой дизайн стимулирует ваши финансы. Связь через любой сервис, указанный в профиле.✔
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Портфолио
- Боевой робот (GameReady модель, 4к текстуры)2900 просмотров
- Ювелирное изделие (кольцо для 3d печати)239 просмотров
- Револьвер154 просмотра
- Автомобиль144 просмотра