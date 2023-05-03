Fullstack-разработчик, битрикс-евангелист а также интегатор Битрикс24

Я Fullstack-разработчик!

Это значит, что я могу реализовать проект любой сложности, от простой верстки до сложной интеграции между сервисами.

Мой опыт:

✅ Web-разработчик с 2002 г.

✅ Работа с Bitrix'ом (CRM, Облако и БУС) с 2014 г.

✅ TeamLead с 2018 г.

Что я могу:

Разработать сайта: Дизайн, верстка, натяжка на Битрикс, Публикация

Установка и настройка CRM Битрикс24

Внедрение Битрикс24 в Вашу организацию

Настроить обмен данными между Битрикс24 и любой другой платформой

Настроить Linux сервер от А до Я под платформу 1C-Битрикс

Используемые технологии и инструменты:

➖ Bitrix-Framework (ORM, D7 иду в ногу со временем);

➖ PHP8, MySQL;

➖ VueJS, Bootstrap, jQuery, Sass, Gulp, HTML5, CSS3;

➖ Quasar Framework, Cordova, Ionic Framework;

➖ Ajax, REST, SOAP;

➖ XML, JSON;

➖ ООП, ПП;

➖ Git, CI/CD, Docker, Vagrant;

➖ Администрирование Linux-серверов, настройка Web-сервера под продукты 1С-Bitrix, мониторинг, аудит, безопасность.

Мой главный инструмент в работе - это продукт компании 1С-Битрикс.

60% моих задач связаны с Битрикс24.

Из примеров задач:

 Разработка Bitrix-приложений под требования заказчика;

 Разработка приложения для Bitrix24 (Коробочной и Облачной версии), разработка чат-ботов;

 Написание функционала распределения входящих заявок в рабочее время на сотрудников группы Call-центр (с учетом приоритета сотрудника и его нагрузки);

 Автоматическая генерация документов (3 разных документа), созданных на основе динамического шаблона в сущности компании, на основе данных контактов, принадлежащих данной компании Контактов;

 Разработка личного кабинета для Инструктора и Студента с Административной частью для Автошколы (возможность записываться на занятия, графики вождения, оценка занятий) с двухсторонней синхронизацией с CRM-системой.

30% моих задач - это разработка сайтов на Битрикс Управление Сайтом от Landing Page до интернет-магазинов.

и 10% моих задач "Остальное".

Из примеров задач:

 Разработка мобильного приложения для Android и IOS;

 Индивидуальная двухсторонняя синхронизация данных между 1С и Битрикс24;

 Создание REST API для приложения;

 Разработка Telegram-бота;

 Разработка модуля синхронизации товаров из Google sheets c интернет-магазином.