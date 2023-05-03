Я Fullstack-разработчик!
Это значит, что я могу реализовать проект любой сложности, от простой верстки до сложной интеграции между сервисами.
Мой опыт:
✅ Web-разработчик с 2002 г.
✅ Работа с Bitrix'ом (CRM, Облако и БУС) с 2014 г.
✅ TeamLead с 2018 г.
Что я могу:
Разработать сайта: Дизайн, верстка, натяжка на Битрикс, Публикация
Установка и настройка CRM Битрикс24
Внедрение Битрикс24 в Вашу организацию
Настроить обмен данными между Битрикс24 и любой другой платформой
Настроить Linux сервер от А до Я под платформу 1C-Битрикс
Используемые технологии и инструменты:
➖ Bitrix-Framework (ORM, D7 иду в ногу со временем);
➖ PHP8, MySQL;
➖ VueJS, Bootstrap, jQuery, Sass, Gulp, HTML5, CSS3;
➖ Quasar Framework, Cordova, Ionic Framework;
➖ Ajax, REST, SOAP;
➖ XML, JSON;
➖ ООП, ПП;
➖ Git, CI/CD, Docker, Vagrant;
➖ Администрирование Linux-серверов, настройка Web-сервера под продукты 1С-Bitrix, мониторинг, аудит, безопасность.
Мой главный инструмент в работе - это продукт компании 1С-Битрикс.
60% моих задач связаны с Битрикс24.
Из примеров задач:
Разработка Bitrix-приложений под требования заказчика;
Разработка приложения для Bitrix24 (Коробочной и Облачной версии), разработка чат-ботов;
Написание функционала распределения входящих заявок в рабочее время на сотрудников группы Call-центр (с учетом приоритета сотрудника и его нагрузки);
Автоматическая генерация документов (3 разных документа), созданных на основе динамического шаблона в сущности компании, на основе данных контактов, принадлежащих данной компании Контактов;
Разработка личного кабинета для Инструктора и Студента с Административной частью для Автошколы (возможность записываться на занятия, графики вождения, оценка занятий) с двухсторонней синхронизацией с CRM-системой.
30% моих задач - это разработка сайтов на Битрикс Управление Сайтом от Landing Page до интернет-магазинов.
и 10% моих задач "Остальное".
Из примеров задач:
Разработка мобильного приложения для Android и IOS;
Индивидуальная двухсторонняя синхронизация данных между 1С и Битрикс24;
Создание REST API для приложения;
Разработка Telegram-бота;
Разработка модуля синхронизации товаров из Google sheets c интернет-магазином.
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