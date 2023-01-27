Делаю стильный дизайн: сайты, лендинги, UI/UX.

Привет!



Меня зовут Роман, я — веб-дизайнер из Днепра. Мне 21 год, большую часть жизни я занимаюсь дизайном. Начинал я с простейшего создания аватарок для групп в социальных сетях. Последние проекты, которыми я занимался уже будучи в дизайн-студии, гораздо крупнее:

Разрабатывал и улучшал дизайн-систему сайта для абитуриентов с ежегодным охватом регистраций более 1 000 000 пользователей.

Дополнял и разрабатывал дизайн крупного производителя премиум-часов в Восточной Европе.

Участвовал в разработке дизайн-системы крупного холдинга с капитализацией более $2 000 000 000. Выполнял анализ конкурентов, давал предложения по функционалу, разрабатывал дизайн двух банковских проектов и проекта для автоматизации закупки товаров ресторанами.

В чём же магия?

Самое прекрасное, что может быть у человека — это страсть к работе. Я постоянно стремлюсь к саморазвитию и улучшению своих навыков. Благодаря тому, что помимо сайтов я изучаю историю дизайна и занимаюсь плакатами, типографикой, копирайтингом и другими проектами, у меня выходят по-настоящему осмысленные работы, цель которых — помочь вашему бизнесу.

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