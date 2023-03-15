romangrebyonkin

Роман Гребёнкин romangrebyonkin

 
28 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Современный и практичный дизайн сайтов, логотипов, баннеров.

Привет!

Меня зовут Рома и я веб-дизайнер из Минска. Занимаюсь дизайном 2 года параллельно обучаясь в университете. Всегда ответственно и с энтузиазмом подхожу к выполнению поставленной задачи.

Предоставляю следующие услуги: 

  • Дизайн сайта
  • Разработка логотипа
  • Дизайн баннера
  • Дизайн Landing Page
  • Оформление постов Instagram
Работаю в следующих программах: 

  • Figmа
  • Photoshop
  • ProtoPie
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