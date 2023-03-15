romangrebyonkin

Современный и практичный дизайн сайтов, логотипов, баннеров.

Привет!

Меня зовут Рома и я веб-дизайнер из Минска. Занимаюсь дизайном 2 года параллельно обучаясь в университете. Всегда ответственно и с энтузиазмом подхожу к выполнению поставленной задачи.

Предоставляю следующие услуги:

Дизайн сайта

Разработка логотипа

Дизайн баннера

Дизайн Landing Page

Оформление постов Instagram