romangrebyonkin

Современный и практичный дизайн сайтов, логотипов, баннеров.
Привет!
Меня зовут Рома и я веб-дизайнер из Минска. Занимаюсь дизайном 2 года параллельно обучаясь в университете. Всегда ответственно и с энтузиазмом подхожу к выполнению поставленной задачи.
Предоставляю следующие услуги:
- Дизайн сайта
- Разработка логотипа
- Дизайн баннера
- Дизайн Landing Page
- Оформление постов Instagram
- Figmа
- Photoshop
- ProtoPie
- Instagram https://www.instagram.com/grebyonkin_design/
- E-mail [email protected]
Я против войны в Украине!