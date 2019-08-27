romanovalar

Мы семья фрилансеров

Мы дружная семья фрилансеров, которая создает сайты "под ключ". От заказчика только идея.

Муж программист, с детства увлекается написанием производственных программ на 6 языках программирования. Основная работа - пишет сайты на PHP, CGI (ANSI C) для высоконагруженных проектов, например, индивидуальные CRM системы. Очень заморачивается на чистоте кода, добавляя микросекунды к скорости открытия страниц.

Я верстаю сайты, пишу продающие тексты и рисую. Последнее мне дается очень легко, так как выросла в семье художников. Нравится писать коммерческие тексты для людей, при этом учитываю требования поисковых систем. Пишу технические и узкоспециализированные статьи и новости. Мне нравится темы про кадастровые услуги, строительство и регистрацию права собственности на недвижимость. Владею опытом агентов недвижимости, поэтому с удовольствием делюсь им в своих заметках.

Вместе мы создаем готовые сайты для бизнеса и продвигаем их в поисковых системах.