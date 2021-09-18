Владею любыми программами длЗа короткий срок выполню любые пожелания касаемо составления чертежей, обработки фото, визуализации объектов
9 из 10 проектов заказчик утверждает с первого согласования!
Рассмотрю ТЗ и озвучу цену в течении 15 минут!
Срок выполнения от 5 часов!я чертежей, так же отлично владею фотошопом.
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Портфолио
- Удаление заднего фона62 просмотра
- Цветокоррекция фото42 просмотра
- Цветокоррекция фото51 просмотр
- Вал46 просмотров
- Редуктор41 просмотр