Владею любыми программами длЗа короткий срок выполню любые пожелания касаемо составления чертежей, обработки фото, визуализации объектов

9 из 10 проектов заказчик утверждает с первого согласования!

Рассмотрю ТЗ и озвучу цену в течении 15 минут!

Срок выполнения от 5 часов!я чертежей, так же отлично владею фотошопом.