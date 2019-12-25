romanovna76

Анастасия Баранчук romanovna76

 
33 года
6 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
UI/UX Дизайнер

Я UI/UX дизайнер.

Работаю над логикой и удобством интерфейса, и над ее визуальной частью.

Я люблю эту профессию и всегда в погоне за новыми знаниями и идеями.

Опыт в разработке дизайна в сфере fintech, banking, e-commerce, app iOS.

Инструменты: Figma/ Photoshop/ After Effects

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Отзывы заказчиков

guest_15771767400853
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$200
10 баллов
5 лет назад
Дизайн сайта
Всегда на связи. Работа выполнена раньше срока. Я довольна, буду обращаться лично! Спасибо.
Спасибо за работу!
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
1 отзыв
$10/час
от $30от 1 дня
#721
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
$10/час
от $30от 7 дней
#382