UI/UX Дизайнер

Я UI/UX дизайнер.

Работаю над логикой и удобством интерфейса, и над ее визуальной частью.

Я люблю эту профессию и всегда в погоне за новыми знаниями и идеями.

Опыт в разработке дизайна в сфере fintech, banking, e-commerce, app iOS.

Инструменты: Figma/ Photoshop/ After Effects