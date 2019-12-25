UI/UX Дизайнер
Я UI/UX дизайнер.
Работаю над логикой и удобством интерфейса, и над ее визуальной частью.
Я люблю эту профессию и всегда в погоне за новыми знаниями и идеями.
Опыт в разработке дизайна в сфере fintech, banking, e-commerce, app iOS.
Инструменты: Figma/ Photoshop/ After Effects
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Отзывы заказчиков
$200
10 баллов
5 лет назад
Всегда на связи. Работа выполнена раньше срока. Я довольна, буду обращаться лично! Спасибо.
Ответный отзыв
Спасибо за работу!
Дизайн сайтов
1 отзыв
$10/час
от $30от 1 дня
#721
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
$10/час
от $30от 7 дней
#382