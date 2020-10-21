КОПИРАЙТЕР, SMM-СПЕЦИАЛИСТ, ТАРГЕТОЛОГ

Привет! Меня зовут Алина. Я - копирайтер, контент-маркетолог и консультант по развитию Instagram аккаунтов.

Больше года я пишу тексты для социальных сетей и сайтов. И делаю это живым и понятным языком.

Чем именно я могу быть полезна?

Анализ целевой аудитории. Это позволит сделать вашу коммуникацию более эффективной и улучшить конверсию рекламы.

Индивидуальный контент-план.

Он будет учитывать ваши потребности — продажи товаров, запуски новых продуктов, повышение лояльности аудитории. Тексты для сайта или лендинга.

Сделаю так, чтобы текст рассказывал о преимуществах и выгодах вашего продукта. Реклама. От идеи до макета и реализации. Сделаю так, чтобы вы нашли своего клиента!

Подробное портфолио и примеры работ можно посмотреть по ссылке - https://sites.google.com/view/romashova-smm

Контакты для связи

Почта: [email protected]

Телеграм: https://t.me/AlinaRomashova