romashova_smm

КОПИРАЙТЕР, SMM-СПЕЦИАЛИСТ, ТАРГЕТОЛОГ
Привет! Меня зовут Алина. Я - копирайтер, контент-маркетолог и консультант по развитию Instagram аккаунтов.
Больше года я пишу тексты для социальных сетей и сайтов. И делаю это живым и понятным языком.
Чем именно я могу быть полезна?
- Анализ целевой аудитории.
Это позволит сделать вашу коммуникацию более эффективной и улучшить конверсию рекламы.
- Индивидуальный контент-план.
- Тексты для сайта или лендинга.
- Реклама.
Он будет учитывать ваши потребности — продажи товаров, запуски новых продуктов, повышение лояльности аудитории.
Сделаю так, чтобы текст рассказывал о преимуществах и выгодах вашего продукта.
От идеи до макета и реализации. Сделаю так, чтобы вы нашли своего клиента!
Контакты для связи
Почта: [email protected]
Телеграм: https://t.me/AlinaRomashova
Действие аккаунта приостановлено!