Manual тестировщик
Вы ищете ответственного тестировщика?
Поздравляю, Вы его нашли!
Я готов работать днем и ночью, быть всегда на связи, писать любые документы.
Обращайтесь, сделаю все быстро и красиво.
Постоянно саморазвиваюсь.
Есть опыт тестирования приложений IOS, Android, веб сайтов.
Пишите, договоримся.
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недостаточно рекомендаций
$100
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
Портфолио
- Тест-комплекс Museit Business316 просмотров
- User story Fond.in.ua288 просмотров
- Баг репорт Museit Business346 просмотров
- Тест план Fond.in.ua340 просмотров
Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
3 года назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$5
10 баллов
3 года назад
Тестовая работа.
Ответный отзыв
Рекомендую к сотрудничеству!
Тестирование ПО
1 отзыв
$5/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга
Тестирование сайтов
1 отзыв
$5/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга