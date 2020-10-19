Manual тестировщик

Вы ищете ответственного тестировщика?

Поздравляю, Вы его нашли!

Я готов работать днем и ночью, быть всегда на связи, писать любые документы.

Обращайтесь, сделаю все быстро и красиво.

Постоянно саморазвиваюсь.

Есть опыт тестирования приложений IOS, Android, веб сайтов.

Пишите, договоримся.