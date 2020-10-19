romastr0302

Роман romastr0302

 
29 летУкраина/Харьков
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Manual тестировщик

Вы ищете ответственного тестировщика?

Поздравляю, Вы его нашли!

Я готов работать днем и ночью,  быть всегда на связи, писать любые документы.

Обращайтесь, сделаю все быстро и красиво.

Постоянно саморазвиваюсь.

Есть опыт тестирования приложений IOS, Android, веб сайтов.

Пишите, договоримся.

AndroidiOSПриложение для Android
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
Портфолио
Отзывы заказчиков
Mailady
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
20 дней назад
$100
10 баллов
3 года назад
Нужен тестировщик на сайт
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
grigapsht
Григорий 
43 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
3 года назад
Тестирование площадки
Тестовая работа.
Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Тестирование ПО
1 отзыв
$5/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга
Тестирование сайтов
1 отзыв
$5/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга