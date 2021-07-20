romdarie

Дарья romdarie

 
23 годаРоссия/Москва
4 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Удалённая работа с текстами

Удалённая работа с текстами

ИСПАНСКИЙ - уровень носителя (билингв)

АНГЛИЙСКИЙ - уровень advanced 

✔Переводы любой сложности качественно и грамотно 

✔Транслитерация текста по аудио и видео

✔Художественное оформление текста на русском языке

✔Быстрые сроки

контакты: [email protected]

+79853499813

Нейминг и Слоганы
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Переводы
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Транскрибация
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга