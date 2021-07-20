Удалённая работа с текстами
Удалённая работа с текстами
ИСПАНСКИЙ - уровень носителя (билингв)
АНГЛИЙСКИЙ - уровень advanced
✔Переводы любой сложности качественно и грамотно
✔Транслитерация текста по аудио и видео
✔Художественное оформление текста на русском языке
✔Быстрые сроки
контакты: [email protected]
+79853499813
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Нейминг и Слоганы
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Переводы
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$10/час
от $10от 1 дня
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Транскрибация
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга