$20
Требуется оформить Instagram-аккаунт, включая создание баннеров для ленты и сторис. Важно проработать уникальный стиль и визуальную идентичность, чтобы привлечь внимание подписчиков.
Баннеры1 исполнитель
Завершен
3 года назад
Требуется оформить Instagram-аккаунт, включая создание баннеров для ленты и сторис. Важно проработать уникальный стиль и визуальную идентичность, чтобы привлечь внимание подписчиков.
Необходимо создать адаптивные версии дизайна интернет-магазина ИТ-аутсорсинга для разрешений 1000px, 768px, 480px и 320px. Ожидается работа с разработанным макетом, обеспечивая корректное отображение на различных устройствах.
Необходимо создать современный и чистый дизайн для компании, занимающейся ремонтом и продажей оргтехники, а также ИТ услугами. Адаптивные версии будут разработаны отдельно. Ожидается внимание к деталям и актуальные дизайнерские решения.