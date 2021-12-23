romenskyp

Павел romenskyp

 
41 год
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$220
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Оформить инстаграм, ленту, сторис.

    $20

    Требуется оформить Instagram-аккаунт, включая создание баннеров для ленты и сторис. Важно проработать уникальный стиль и визуальную идентичность, чтобы привлечь внимание подписчиков.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Дизайн интернет-магазина ИТ-аутсорсинг (адаптивы)

    $280

    Необходимо создать адаптивные версии дизайна интернет-магазина ИТ-аутсорсинга для разрешений 1000px, 768px, 480px и 320px. Ожидается работа с разработанным макетом, обеспечивая корректное отображение на различных устройствах.

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Дизайн фирмы с ИТ аутсорсингом

    $280

    Необходимо создать современный и чистый дизайн для компании, занимающейся ремонтом и продажей оргтехники, а также ИТ услугами. Адаптивные версии будут разработаны отдельно. Ожидается внимание к деталям и актуальные дизайнерские решения.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

Отзывы фрилансеров

essensa
36 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
3 года назад
Оформить инстаграм, ленту, сторис.
всё супер!
Спасибо! Хорошее оформление. Очень понравилось!
Ответный отзыв
essensa
36 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
$200
10 баллов
3 года назад
Дизайн интернет-магазина ИТ-аутсорсинг (адаптивы)
Благодарю за заказ, всё супер как обычно!
Спасибо за работу. Все во время и качественно!
Ответный отзыв
essensa
36 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
$280
10 баллов
3 года назад
Дизайн фирмы с ИТ аутсорсингом
Заказчика рекомендую - четкое ТЗ, минимум правок, своевременная оплата! Спасибо за проект.
чистый, качественный дизайн, некоторые моменты обсуждали в переписке. внимание к деталям и погружение в проект, рекомендую 100%!!
Ответный отзыв