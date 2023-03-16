romentus

Роман Могила romentus

 
26 летКазахстан/Павлодар
год на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
Работы с текстом.

- ПРЕДОСТАВЛЯЮ УСЛУГИ:

Microsoft Office

  • Создание и редактирование текстовых документов, таких как статьи, отчеты, резюме и другие документы на основе предоставленных материалов или в соответствии с требованиями заказчика.

  • Редактирование и корректировка текста, включая проверку орфографии, пунктуации, грамматики и стиля, чтобы гарантировать высокое качество текста.

  • Создание качественных презентаций, используя Microsoft PowerPoint, которые могут включать в себя графики, диаграммы, изображения и другие элементы, чтобы проиллюстрировать основные идеи.

  • Работа с таблицами и создание отчетов в Microsoft Excel, чтобы обработать и проанализировать данные заказчика.

  • Создание электронных писем и писем-рассылок с использованием Microsoft Outlook, включая управление почтовыми ящиками, составление шаблонов и рассылку писем.

  • Работа с облачным хранилищем данных OneDrive, чтобы хранить и обмениваться файлами с заказчиками и другими сторонами.

Photoshop

  • Редактирование и обработка фотографий, включая цветокоррекцию, обрезку, удаление объектов, ретушь и другие корректировки.

  • Создание иллюстраций и графики с использованием инструментов Photoshop, включая создание логотипов, иконок, баннеров, брошюр и других элементов дизайна.

  • Создание и редактирование визуальных элементов для веб-сайтов, включая изображения, фоны, шрифты и другие элементы дизайна.

  • Работа с макетами и шаблонами, включая создание и адаптацию дизайна к различным форматам и размерам.

О себе:

  • Быстро реагироваю на запросы клиентов и обеспечиваю своевременную коммуникацию: ответы на электронные письма или сообщения в мессенджерах так как ваш проект важен для меня.

  • доброжелательный и вежливый в общении с клиентами.

  • Учитываю детали и предоставляю дополнительную информацию.

  • Гарантирую качественное выполнение работы .

PowerPointPhotoshop