- ПРЕДОСТАВЛЯЮ УСЛУГИ:
Microsoft Office
Создание и редактирование текстовых документов, таких как статьи, отчеты, резюме и другие документы на основе предоставленных материалов или в соответствии с требованиями заказчика.
Редактирование и корректировка текста, включая проверку орфографии, пунктуации, грамматики и стиля, чтобы гарантировать высокое качество текста.
Создание качественных презентаций, используя Microsoft PowerPoint, которые могут включать в себя графики, диаграммы, изображения и другие элементы, чтобы проиллюстрировать основные идеи.
Работа с таблицами и создание отчетов в Microsoft Excel, чтобы обработать и проанализировать данные заказчика.
Создание электронных писем и писем-рассылок с использованием Microsoft Outlook, включая управление почтовыми ящиками, составление шаблонов и рассылку писем.
Работа с облачным хранилищем данных OneDrive, чтобы хранить и обмениваться файлами с заказчиками и другими сторонами.
Photoshop
Редактирование и обработка фотографий, включая цветокоррекцию, обрезку, удаление объектов, ретушь и другие корректировки.
Создание иллюстраций и графики с использованием инструментов Photoshop, включая создание логотипов, иконок, баннеров, брошюр и других элементов дизайна.
Создание и редактирование визуальных элементов для веб-сайтов, включая изображения, фоны, шрифты и другие элементы дизайна.
Работа с макетами и шаблонами, включая создание и адаптацию дизайна к различным форматам и размерам.
О себе:
Быстро реагироваю на запросы клиентов и обеспечиваю своевременную коммуникацию: ответы на электронные письма или сообщения в мессенджерах так как ваш проект важен для меня.
доброжелательный и вежливый в общении с клиентами.
Учитываю детали и предоставляю дополнительную информацию.
Гарантирую качественное выполнение работы .