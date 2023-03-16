Работы с текстом.

Microsoft Office

Создание и редактирование текстовых документов, таких как статьи, отчеты, резюме и другие документы на основе предоставленных материалов или в соответствии с требованиями заказчика.

Редактирование и корректировка текста, включая проверку орфографии, пунктуации, грамматики и стиля, чтобы гарантировать высокое качество текста.

Создание качественных презентаций, используя Microsoft PowerPoint, которые могут включать в себя графики, диаграммы, изображения и другие элементы, чтобы проиллюстрировать основные идеи.

Работа с таблицами и создание отчетов в Microsoft Excel, чтобы обработать и проанализировать данные заказчика.

Создание электронных писем и писем-рассылок с использованием Microsoft Outlook, включая управление почтовыми ящиками, составление шаблонов и рассылку писем.