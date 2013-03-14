romkacrv

Роман Чернов romkacrv

 
41 год
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Php, Mysql, Javascript, Jquery, Html, Haml, Css, Sass

Веб-разработчик, работа с большими нагруженными проектами, опыт работы 6 лет

Опыты работы:

Php, Mysql, Oop, Mvc, Js, Jquery, Ajax, Html, Haml, Css, Sass, Compass, Responsive, Drupal,

Twitter Bootstrap, Smarty, Photoshop, Svn, Git, Zend framework, Made simple, WordPress

Опыт работы мануальщика (мануальное тестирование):

Тестирование десктопных, мобильных (ios, android) приложений и сайтов.

На данный момент занимаюсь:

Javascript, Jquery, Ajax, Html, Haml, Css, Sass, Compass, Responsive, Drupal, Twitter Bootstrap, Git

Поддержка:

ie8+, ff, safari, chrome, opera

По вашей просьбе:

ie7, chrome pixel perfect, тестирование сайта мануальщиком

Стоимость:

Разработка рейт: 12$/ч

Тестирование рейт: 5$/ч

Оценка:

Оценивается все до мелочей, постранично, поблочно, учитываются риски, нюансы при разрабтке (например не четкая постановка задачи), баги которые могут быть не замечены, вопросы (если таковы появляются при оценки).

Это процесс который занимает достаточно много времени - от 2-х до 4-х часов в зависимости от сложности макета: разнотипные блоки, элементы, неоднородность страниц, фантазия дизайнера.

Доп. информация:

LinkedIn профайл: http://www.linkedin.com/profile/view?id=129962575

Отзывы заказчиков

toxa2012
Антон 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$12
10 баллов
12 лет назад
Простой сайт на Drupal
Drupal
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
vihr1985
Илья 
39 лет
18 лет в сервисе
Была
12 лет назад
$12
10 баллов
12 лет назад
Переверсать кусок сайта (Host CMS)
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
HTML-верстка
1 отзыв
от $12
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
от $12
нет рейтинга
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $5
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $5
нет рейтинга