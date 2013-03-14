Php, Mysql, Javascript, Jquery, Html, Haml, Css, Sass

Веб-разработчик, работа с большими нагруженными проектами, опыт работы 6 лет

Опыты работы:

Php, Mysql, Oop, Mvc, Js, Jquery, Ajax, Html, Haml, Css, Sass, Compass, Responsive, Drupal,

Twitter Bootstrap, Smarty, Photoshop, Svn, Git, Zend framework, Made simple, WordPress

Опыт работы мануальщика (мануальное тестирование):

Тестирование десктопных, мобильных (ios, android) приложений и сайтов.

На данный момент занимаюсь:

Javascript, Jquery, Ajax, Html, Haml, Css, Sass, Compass, Responsive, Drupal, Twitter Bootstrap, Git

Поддержка:

ie8+, ff, safari, chrome, opera

По вашей просьбе:

ie7, chrome pixel perfect, тестирование сайта мануальщиком

Стоимость:

Разработка рейт: 12$/ч

Тестирование рейт: 5$/ч

Оценка:

Оценивается все до мелочей, постранично, поблочно, учитываются риски, нюансы при разрабтке (например не четкая постановка задачи), баги которые могут быть не замечены, вопросы (если таковы появляются при оценки).

Это процесс который занимает достаточно много времени - от 2-х до 4-х часов в зависимости от сложности макета: разнотипные блоки, элементы, неоднородность страниц, фантазия дизайнера.

Доп. информация:

LinkedIn профайл: http://www.linkedin.com/profile/view?id=129962575