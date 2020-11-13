roonix_digital

Бойко Андрей roonix_digital

 
34 года
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Профессиональные услуги Digital Agency Roonix

Специализируемся на:

+ Создании сайтов

+ Графическом дизайне

+ Монтаже видеороликов

+ Продвижении в социальных сетях

Примеры работ:

https://youtu.be/8m3udMlSNeU

https://youtu.be/lC-33GPH1S4

https://youtu.be/gY_c0WqaUw8

https://youtu.be/ilSFBN7mw9M

https://youtu.be/O-i6Z9bz-ZU

https://youtu.be/epOnxbs9Qgc

(другие ищите в наших соц сетях)

Наши соц сети:

https://vk.com/roonix.digital.agency

https://www.instagram.com/roonix.digital/

Последние 3 видео отзывы:

https://youtu.be/wYH8IXZh2u0

https://youtu.be/8EgShqj2JI8

https://youtu.be/z60zBZh4Khw

Портфолио

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