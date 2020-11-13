Профессиональные услуги Digital Agency Roonix
Специализируемся на:
+ Создании сайтов
+ Графическом дизайне
+ Монтаже видеороликов
+ Продвижении в социальных сетях
Примеры работ:
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Наши соц сети:
https://vk.com/roonix.digital.agency
https://www.instagram.com/roonix.digital/
Последние 3 видео отзывы:
Портфолио
- Обложка ВК | "МалярCar"72 просмотра
- Оформление группы ВК | "Mazix Shop"78 просмотров
- Обложка ВК | "Топовый трейдер"76 просмотров
- Оформление группы ВК | "Stereo Panda Records"89 просмотров
- Оформление группы ВК | "Stereo Panda School"71 просмотр
- Обложка ВК | "Белая полоса"51 просмотр
- Рекламный креатив | Стоматология на Таганке63 просмотра
- Рекламные креативы | Продажа одежды76 просмотров
- Создание баннера | Кресло-мешок49 просмотров
- Рекламный креатив | XMODA52 просмотра
- Рекламный креатив | MD Fashion39 просмотров
- Рекламные креативы | 10ka45 просмотров