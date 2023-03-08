roshchin92bkru

Владислав roshchin92bkruroshchin92bkru
Я разработчик на Python, и у меня есть опыт разработки веб-приложений с использованием фреймворков Django и Flask.
Обладаю обширными знаниями SQL и управления базами данных с использованием MySQL.
Пишу чистый, эффективный и хорошо документированный код.
Имею знания в области разработки интерфейсов с использованием HTML, CSS и хорошее понимание дизайна API.
В ноябре 2022 начал учиться в IT OVERONE по направлению Python-developer:
- изучил основы алгоритмов Python;
- научился создавать чат-ботов в Telegram;
- освоил написание приложений/игр на PyGame;
- обучился написанию проектов сайтов на Django и Flask с использованием HTML разметки, CSS стилей и интерфейсом API.
- решение математических и алгоритмических задач;
- написание чат-бота Telegram;
- написание приложения/игры на PyGame (калькулятор, крестики-нолики, змейка, тетрис);
- разработка backend на Flask для интернет-магазина.
- разработка Telegram-ботов различного назначения;
- разработка сайтов c API на Django, Django Rest Framework.