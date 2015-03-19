Переводчик с/на английский
О себе:
• Высшее филологическое образование (МЭГИ), специальность "Английский язык и литература" (магистр).
• Прошла языковую практику в США.
• Отличный уровень владения английским языком.
• Выполняю переводы с/на русский, английский, украинский.
• Грамотный русский язык, красивое выражение мыслей.
• Ответственное отношение к работе.
Тематика переводов:
- художественная литература
- статьи
- каталоги
- информационные технологии
- реклама и маркетинг
- искусство
- косметология
- туризм
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
10 лет назад
Отзыв недоступен.
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Переводы
1 отзыв
$1/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга