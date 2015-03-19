roshevski

Мария roshevski

 
37 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Переводчик с/на английский

О себе:

• Высшее филологическое образование (МЭГИ), специальность "Английский язык и литература" (магистр).

• Прошла языковую практику в США. 

• Отличный уровень владения английским языком.

• Выполняю переводы с/на русский, английский, украинский.

• Грамотный русский язык, красивое выражение мыслей.

• Ответственное отношение к работе.

Тематика переводов: 

- художественная литература

- статьи

- каталоги

- информационные технологии

- реклама и маркетинг

- искусство

- косметология

- туризм

Отзывы заказчиков

OnePress
Павел 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$1
10 баллов
10 лет назад
Перевод публичной оферты 2CheckOut
Отзыв недоступен.
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Переводы
1 отзыв
$1/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга