Перекладу текст, змонтую відео та відредактую будь-яку фотографію.

Мені 22 роки. І я не сиджу на місці, а постійно навчаюсь чомусь новому. Мені дуже подобається займатись перекладанням різних текстів. В школі ходила на додаткові заняття з англійської мови, і проходила онлайн навчання також з англійської мови. Дуже добре володію комп'ютером. Я маю хобі створювати відео з фото додаючи текст та музику. У мене це дуже добре виходить. Можу редагувати та фотошопити фотографії. Взагалі я дуже старанна і дуже швидко навчаюсь. Тому з вашим замовленням впораюсь дуже швидко, а головне ЯКІСНО!