Добрый день. Предлагаю проект. Разработка логотипа к журналу "Ростовский научный журнал". В качестве логотипа вижу стилизованное сочетание аббревиатуры РНЖ и символов науки или около научной тематики. Возможны отдельные символы. Логотип планируется использовать на сайте (верхний правый угол), сертификате ...
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недостаточно рекомендаций
$6
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
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нет постоянных исполнителей
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- $5Логотипы и Знаки1 исполнительЗакрыт8 лет назад
Обложка для журналаДизайн продукциинет заявокЗакрыт8 лет назад
Обложка для журналаДизайн продукции1 исполнительЗавершен8 лет назад
хочу заказать обложку и сертификат для журнала "Ростовский научный журнал" сайт rostjournal.ru рассмотрю варианты.Дизайн продукциинет заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день. С января 2016г. я открываю научный журнал. При публикации статей требуется составление аннотации на английском языке. Привожу пример аннотации: "В данной статье рассмотрена проблема информационной безопасности компаний. Проанализированы основные факторы, способствующие увеличению уязвимости конфиденциальных данных. Выявлена ...Переводы1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Отзывы фрилансеров
$6
10 баллов
8 лет назад
Приятное сотрудничество, своевременная оплата, очень четкая постановка задачи, работать с Вами одно удовольствие!
Ответный отзыв
Спасибо за отлично выполненную работу. Рекомендую Анастасию как исполнительного работника.