Добрый день. Предлагаю проект. Разработка логотипа к журналу "Ростовский научный журнал". В качестве логотипа вижу стилизованное сочетание аббревиатуры РНЖ и символов науки или около научной тематики. Возможны отдельные символы. Логотип планируется использовать на сайте (верхний правый угол), сертификате ...