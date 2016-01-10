roslomvd

Евгений Гладких roslomvd

 
47 летРоссия/Ростов-на-Дону
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$6
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Разработка логотипа

    $5

    Добрый день. Предлагаю проект. Разработка логотипа к журналу "Ростовский научный журнал". В качестве логотипа вижу стилизованное сочетание аббревиатуры РНЖ и символов науки или около научной тематики. Возможны отдельные символы. Логотип планируется использовать на сайте (верхний правый угол), сертификате ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Закрыт
    8 лет назад

  • Обложка журнала

    хочу заказать обложку и сертификат для журнала "Ростовский научный журнал" сайт rostjournal.ru рассмотрю варианты.

    Дизайн продукциинет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Перевод аннотации

    Добрый день. С января 2016г. я открываю научный журнал. При публикации статей требуется составление аннотации на английском языке.  Привожу пример аннотации:  "В данной статье рассмотрена проблема информационной безопасности компаний. Проанализированы основные факторы, способствующие увеличению уязвимости конфиденциальных данных. Выявлена ...

    Защита информации
    Переводы1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад
Отзывы фрилансеров
Anastasyya
30 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
4 года назад
$6
10 баллов
8 лет назад
Обложка для журнала
Приятное сотрудничество, своевременная оплата, очень четкая постановка задачи, работать с Вами одно удовольствие!
Спасибо за отлично выполненную работу. Рекомендую Анастасию как исполнительного работника.
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