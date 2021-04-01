Smm-менеджер

Здравствуйте, меня зовут Мария и я SMM менеджер. Учусь на рекламе и уже больше двух лет работаю в ягодном хозяйстве «Коломенская ягода».

Я с нуля начинала вести аккаунт в этой сложной нише и теперь большинство продаж происходят через Инстаграм. Ещё я писала посты для врача-ортодонта и вместе с фотографом вела Инстаграм арт-пространства.

Я помогу вам определить для кого и как продавать продукт с минимальными затратами не просто ради подписчиков, а для реализации конкретной цели.

Примеры моих текстов, оформления аккаунта, таплинка и так далее вы найдёте в моем портфолио: https://drive.google.com/drive/folders/1-AHzjZowUDzowx_kocv1Mmc3yLdkm_cS

В мои услуги входит: определение целевой аудитории, уникального торгового предложения, написание шапки профиля, создание одностраничного сайта, составление контент-плана, обработка фото, общение с клиентами, таргет, работа с блогерами, написание постов, монтаж видео для stories, создание рекламных креативов, разработка стратегии, аналитика аккаунта - от 15 тысяч рублей в месяц.

Пишите в личные сообщения вк, в телеграм (@rosselilac) или на почту @[email protected]