roststudio

Необходимо сделать редизайн несложного сайта который работает на битриксе. Т.е. нужно сверстать по новой сайт в современном стиле flat. Размещаете на Вашем хостинге для проверки. На разработку срок 4-6 дней. Не будет ...
Написание парсеров/граберов (в частности для наполнения интернет-магазинов), подробнее:
- парсинг по ссылке на категорию
- парсинг через поиск, для парсинга описаний и картинок
- мониторинг и изменение цен в магазине на основании цен конкурентов
и многое другое.
Написание скриптов постинга на PHP+cURL.
Написание скриптов-обработчиков файлов различного формата (txt, csv, xls, xml).
Написание скриптов анализаторов прайсов для интернет-магазинов.
Написание конверторов БД различных CMS.
Написание скриптов под Twitter с использованием cURL и API твиттера.
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Создание сайтов под ключ, уникальный дизайн PSD любой сложности и стиля.
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- $250HTML-верстка2 заявкиЗакрыт10 лет назад