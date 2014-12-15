roststudio

Я умею делать ПО, которое будет работать на Вас и Ваш бизнес.

Написание парсеров/граберов (в частности для наполнения интернет-магазинов), подробнее:

- парсинг по ссылке на категорию

- парсинг через поиск, для парсинга описаний и картинок

- мониторинг и изменение цен в магазине на основании цен конкурентов

и многое другое.

Написание скриптов постинга на PHP+cURL.

Написание скриптов-обработчиков файлов различного формата (txt, csv, xls, xml).

Написание скриптов анализаторов прайсов для интернет-магазинов.

Написание конверторов БД различных CMS.

Написание скриптов под Twitter с использованием cURL и API твиттера.

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Создание сайтов под ключ, уникальный дизайн PSD любой сложности и стиля.

Продающие магазины и красивые Landing Page, респонсивный дизайн и сайты.

Быстро, качественно, со вкусом.