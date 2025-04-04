rostyk1206

Привіт! Я представник компанії ZroblenoSolutions. Наша компанія працює на ринку вже більше 3 років. Наша компетенція – створення якісних продуктів і послуг для цифрового простору.
Чому ми? Або які наші сильні сторони?
✓ Досвід сфери послуг, електронної комерції, виробництва, яким ми із задоволенням ділимося;
✓ Сильне цілеспрямоване мислення та прийняття рішень;
✓ 4+ роки допомагаємо бізнесу стати системним;
✓ Робота з ринками ЄС та США;
✓ Швидко та з легкістю опановуємо нові ніші;
✓ Технічні знання та навички;
✓ Маркетингові знання;
Налаштовуємо, забезпечуємо та розробляємо у CRM:
- Фінанси, маркетинг, бізнес-аналітика веб-сайтів;
- Підключення рекламних каналів;
- Автоматизація бізнес-процесів;
- Повне впровадження CRM/ERP;
- Навчання персоналу та консалтинг;
- Інтеграція послуг;
- Розробка на замовлення;
- Налаштування інвентарю;
- CRM-Маркетинг;
та інші індивідуальні бізнес-процеси.
Втомилися шукати десятки підрядників? Забезпечимо комплекс digital-послуг!