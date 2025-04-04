rostyk1206

Ростислав Новоженець rostyk1206

 
22 года
год на фриланс-бирже
Был
месяц назад
Спеціаліст з CRM/ERP/Аналітики | Zoho CRM, KeyCRM, OneBox, Salesdrive, KeepinCRM, Perfectum, Odoo, Pipedrive, Data Studio

Привіт! Я представник компанії ZroblenoSolutions. Наша компанія працює на ринку вже більше 3 років. Наша компетенція – створення якісних продуктів і послуг для цифрового простору.

                                                   

                            Чому ми? Або які наші сильні сторони?

 ✓ Досвід сфери послуг, електронної комерції, виробництва, яким ми із задоволенням ділимося;

 ✓ Сильне цілеспрямоване мислення та прийняття рішень;

 ✓ 4+ роки допомагаємо бізнесу стати системним;

 ✓ Робота з ринками ЄС та США;

 ✓ Швидко та з легкістю опановуємо нові ніші;

 ✓ Технічні знання та навички;

 ✓ Маркетингові знання;

                                  Налаштовуємо, забезпечуємо та розробляємо у CRM:

- Фінанси, маркетинг, бізнес-аналітика веб-сайтів;

 - Підключення рекламних каналів;

 - Автоматизація бізнес-процесів;

 - Повне впровадження CRM/ERP;

 - Навчання персоналу та консалтинг;

 - Інтеграція послуг;

 - Розробка на замовлення;

 - Налаштування інвентарю;

 - CRM-Маркетинг;

 та інші індивідуальні бізнес-процеси.

Втомилися шукати десятки підрядників? Забезпечимо комплекс digital-послуг!

                         