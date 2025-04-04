rostyk1206

Спеціаліст з CRM/ERP/Аналітики | Zoho CRM, KeyCRM, OneBox, Salesdrive, KeepinCRM, Perfectum, Odoo, Pipedrive, Data Studio

Привіт! Я представник компанії ZroblenoSolutions. Наша компанія працює на ринку вже більше 3 років. Наша компетенція – створення якісних продуктів і послуг для цифрового простору.

Чому ми? Або які наші сильні сторони?

✓ Досвід сфери послуг, електронної комерції, виробництва, яким ми із задоволенням ділимося;

✓ Сильне цілеспрямоване мислення та прийняття рішень;

✓ 4+ роки допомагаємо бізнесу стати системним;

✓ Робота з ринками ЄС та США;

✓ Швидко та з легкістю опановуємо нові ніші;

✓ Технічні знання та навички;

✓ Маркетингові знання;

Налаштовуємо, забезпечуємо та розробляємо у CRM:

- Фінанси, маркетинг, бізнес-аналітика веб-сайтів;

- Підключення рекламних каналів;

- Автоматизація бізнес-процесів;

- Повне впровадження CRM/ERP;

- Навчання персоналу та консалтинг;

- Інтеграція послуг;

- Розробка на замовлення;

- Налаштування інвентарю;

- CRM-Маркетинг;

та інші індивідуальні бізнес-процеси.

Втомилися шукати десятки підрядників? Забезпечимо комплекс digital-послуг!