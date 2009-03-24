Отзывы заказчиков
$1
9 баллов
9 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$5
10 баллов
16 лет назад
DLE
Хороший исполнитель. Те кто написали отризательные отзывы - сочувствую - видимо просто не поняли друг друга. Я Алексеем доволен, все сделано отлично
Ответный отзыв
Заказчик очень хороший. Хорошо было с ним работать: всё красиво обьяснит, всегда на месте + приятно с ним общаться. Спасибо за работу.
$30
0 баллов
16 лет назад
Вместо регистрации сайта в каталогах, блогах и т. д. решил отделатся рассылкой спама! За что сайт клиента был временно заблокирован. Крайне НЕ рекомендую обращатся к этому человеку.
Ответный отзыв
Заказчик полный ЛОХ. Некто некогда нечего у него не берите. Эму было ясно сказано что спам рассылки небыло. Может быть сделал партнёр ( он уже не работает со мной ). Но блин писать отрицательный отзыв, это слишком.
$40
10 баллов
16 лет назад
DLE
После получения предоплаты скрылся и работы по сайтам прекратил... Отвратительно знает DLE, уровень новичка
Ответный отзыв
Заказчик очень плохой. Нечего толком до конца не обьясняет. Потом после 30% выполненой работы просит вернуть деньги назад (30%). Некому не рекомендую брать задания у этого человека.
$10
10 баллов
16 лет назад
Алексей Хороший веблансер хорошо было сотрудничать. Спасибо.
Веб-программирование
2 отзыва
от $100
от 7 дней
нет рейтинга
Поисковые системы (SEO)
2 отзыва(-1)
от $300
от 2 дней
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $200
от 2 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $70
от 3 дней
нет рейтинга