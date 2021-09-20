Только качественно и в срок - вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом. БЭМ, адаптивность. Flexbox, CSS3, HTML5, JavaScript, JQuery.

Моя цель - предоставить лучшую услугу на рынке!

Работая со мной, вы экономите:

- Деньги. Качественно разрабатываю адаптивную вёрстку на основе макетов для ПК, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.

- Время на написание технического задания. Уверен, в ТЗ всего не учтёшь, поэтому я сам, на основе своего опыта, прогнозирую логику работы того или иного элемента вёрстки. Минимум вопросов, максимум результата.

- Нервы. Просьбы, пожелания и доработки неструктурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне, он будут внесены в вёрстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат.

Гарантия на вёрстку. В течение недели после передачи архива с готовой вёрсткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки, которые могли быть пропущены при приёме работы и замечены позже.

Со мной удобно работать, и мне важно, чтобы клиент остался доволен!

Связь:

E-mail: [email protected]

Телеграм: rougsoul

Ответственность:

- готов приступить сразу

- всего довожу дело до конца

- не нарушаю сроков

- всегда на связи

Род занятий:

Вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.

Верстаю из PSD, Sketch, Figma.

Адаптивность, отзывчивость (responsive).

CSS3\JS анимация сайтов.

Профессиональное обслуживания, наполнение, поддержка сайтов и интернет-магазинов.

- HTML5, CSS3, JavaScript, SCSS, Flexbox, БЭМ.

моя вёрстка легко интегрируется в любую систему управления контентом:

WordPress, Joomla, Bitrix, PrestaShop, OpenCart и так далее.