Моя цель - предоставить лучшую услугу на рынке!
Работая со мной, вы экономите:
- Деньги. Качественно разрабатываю адаптивную вёрстку на основе макетов для ПК, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.
- Время на написание технического задания. Уверен, в ТЗ всего не учтёшь, поэтому я сам, на основе своего опыта, прогнозирую логику работы того или иного элемента вёрстки. Минимум вопросов, максимум результата.
- Нервы. Просьбы, пожелания и доработки неструктурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне, он будут внесены в вёрстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат.
Гарантия на вёрстку. В течение недели после передачи архива с готовой вёрсткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки, которые могли быть пропущены при приёме работы и замечены позже.
Со мной удобно работать, и мне важно, чтобы клиент остался доволен!
Связь:
E-mail: [email protected]
Телеграм: rougsoul
Ответственность:
- готов приступить сразу
- всего довожу дело до конца
- не нарушаю сроков
- всегда на связи
Род занятий:
- Вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.
- Верстаю из PSD, Sketch, Figma.
- Адаптивность, отзывчивость (responsive).
- CSS3\JS анимация сайтов.
- Профессиональное обслуживания, наполнение, поддержка сайтов и интернет-магазинов.
- HTML5, CSS3, JavaScript, SCSS, Flexbox, БЭМ.
моя вёрстка легко интегрируется в любую систему управления контентом:
WordPress, Joomla, Bitrix, PrestaShop, OpenCart и так далее.
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