Web-дизайнер
Приветствую тех, кто это читает! Я начинающий дизайнер. Творю дизайн: многостраничных сайтов, лендингов, сайтов визиток. Сейчас в процессе создания личного портфолио. Вам готовый дизайн – мне кейс в портфолио.
Портфолио
- Landing к выставке Роберта Фалька53 просмотра
- Лендинг для спа салона MagiSpa51 просмотр
- First screen of the site (concept) Portfolio49 просмотров
- First screen of the site (concept) Save Nature50 просмотров
- First screen of the site (concept) for PizzaBar45 просмотров
- First screen of the site (concept) for Coffee hous36 просмотров