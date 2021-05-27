Web-дизайнер

Приветствую тех, кто это читает! Я начинающий дизайнер. Творю дизайн: многостраничных сайтов, лендингов, сайтов визиток. Сейчас в процессе создания личного портфолио. Вам готовый дизайн – мне кейс в портфолио.