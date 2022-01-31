Создаю сайты на tilda

Доброго дня!

Предлагаю свою компетенцию в создании сайтов на Tilda.

Создаю сайты на тильде больше пяти лет. В основном сайты для своих проектов, которые были очень разными, поэтому знаком со всем возможным функционалом тильды, в том числе с тем, как ее функционал можно расширить. На данный момент мне очень нужен доп источник финансов для вложения в следующий проект, поэтому я здесь :) пришел монетизировать свои самые лучшие стороны.

Делаю работу в срок, адекватно воспринимаю конструктивную критику и правки, есть опыт и чувство стиля, сделаю красиво.

Говоря о своих проектах и сайтах, которые сделал, на данный момент развиваю онлайн-школу, сайт на тильде:

https://www.cabandf.ru/lecture

Штатный функционал тильды не позволил создать слаженную систему, поэтому для того, чтобы реализовать возможность параллельных покупок разных продуктов, пришлось дополнительно подключать автоматические рассылки от других сервисов. Также настроены группы пользователей, личный кабинет и привязка к отдельным приватным страницам в зависимости от купленного продукта.

Так же знаком с сео продвижением и работой с ключевиками на сайте.

Есть вариант минималистичного сайта, который делал для своего портфолио как профессионального фотографа для брендов, сайт на тильде:

https://plotnikovprod.ru

Буду рад взаимодействию!