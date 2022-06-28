Специализируюсь в разработке скриптов более 2х лет. За это время принимал участие в написании: телеграм ботов, парсеров, скраперов.

Специализируюсь в разработке скриптов более 2х лет.

За это время принимал участие в написании: телеграм ботов, парсеров, скраперов, ботов для массфоловинга, регеров и тп. (в том числе и многопоточном исполнении)

Применяю в разработке python (3.7-3.11) ﻿junior.

Используемые технологии:

﻿python (3.7-3.11)

﻿asyncio

httpx (aiohttp), requests (sio)

aiogram

﻿selenium

﻿sql (sqlite3, postrege sql, My sql)

﻿ ﻿pyqt6

css таблицы﻿

﻿rest-api

﻿ws || wss

Доп информация:

Подключаю системы платежей

﻿Хорошо разбираюсь в steam тематике, написал ботов для cs.money, buff163, lootfarm

﻿Умею обходить защиты против ботов (cloudflare и тп)

﻿Так же имею начальные знания html верстальщика ﻿(css + html)

﻿Так же ищу работу в команде для долгосрочной работы