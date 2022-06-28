Специализируюсь в разработке скриптов более 2х лет.
За это время принимал участие в написании: телеграм ботов, парсеров, скраперов, ботов для массфоловинга, регеров и тп. (в том числе и многопоточном исполнении)
Применяю в разработке python (3.7-3.11) junior.
Используемые технологии:
python (3.7-3.11)
asyncio
httpx (aiohttp), requests (sio)
aiogram
selenium
sql (sqlite3, postrege sql, My sql)
pyqt6
css таблицы
rest-api
ws || wss
Доп информация:
Подключаю системы платежей
Хорошо разбираюсь в steam тематике, написал ботов для cs.money, buff163, lootfarm
Умею обходить защиты против ботов (cloudflare и тп)
Так же имею начальные знания html верстальщика (css + html)
Так же ищу работу в команде для долгосрочной работы