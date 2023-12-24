Я создаю современные и быстрые веб-сайты, верстаю быстро и адаптивно под все мобильные устройства.
В своей работе я использую технологии:
HTML5, CSS3, JavaScript/jQuery.
Flexbox
GRID
SASS/SCSS
GULP
БЭМ
На выходе Вы получаете адаптивную верстку которая корректно отображается на всех устройствах (от AplleWatch до широкоформатных телевизоров) и во всех популярных браузерах.
Если в ваших макетах отсутствует представление проекта на мобильных устройствах и планшетах, я сам оформлю адаптив, не привлекая дизайнера и не переплачивая ему за это деньги.
Мои свёрстанные страницы проходят тест Google Page Speed на скорость загрузки на зеленой отметке, что положительно сказывается на поисковой выдаче.
Ответственность:
сразу готов приступить
всегда довожу дело до конца
не нарушаю сроков
всегда на связи
Связаться со мной:
Telegram: rudik312
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