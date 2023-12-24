Качественно и в срок - вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом.

Я создаю современные и быстрые веб-сайты, верстаю быстро и адаптивно под все мобильные устройства.

В своей работе я использую технологии:

HTML5, CSS3, JavaScript/jQuery.

Flexbox

GRID

SASS/SCSS

GULP

БЭМ

На выходе Вы получаете адаптивную верстку которая корректно отображается на всех устройствах (от AplleWatch до широкоформатных телевизоров) и во всех популярных браузерах.

Если в ваших макетах отсутствует представление проекта на мобильных устройствах и планшетах, я сам оформлю адаптив, не привлекая дизайнера и не переплачивая ему за это деньги.

Мои свёрстанные страницы проходят тест Google Page Speed на скорость загрузки на зеленой отметке, что положительно сказывается на поисковой выдаче.

Ответственность:

сразу готов приступить

всегда довожу дело до конца

не нарушаю сроков

всегда на связи

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