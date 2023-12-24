rudik312

Сергей rudik312

 
37 летРоссия/Новосибирск
6 лет на фриланс-бирже
Был
13 дней назад
Качественно и в срок - вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом.

Я создаю современные и быстрые веб-сайты, верстаю быстро и адаптивно под все мобильные устройства.

В своей работе я использую технологии:

  • HTML5, CSS3, JavaScript/jQuery.

  • Flexbox

  • GRID

  • SASS/SCSS

  • GULP

  • БЭМ

На выходе Вы получаете адаптивную верстку которая корректно отображается на всех устройствах (от AplleWatch до широкоформатных телевизоров) и во всех популярных браузерах.

Если в ваших макетах отсутствует представление проекта на мобильных устройствах и планшетах, я сам оформлю адаптив, не привлекая дизайнера и не переплачивая ему за это деньги.

Мои свёрстанные страницы проходят тест Google Page Speed на скорость загрузки на зеленой отметке, что положительно сказывается на поисковой выдаче.

Ответственность:

  • сразу готов приступить

  • всегда довожу дело до конца

  • не нарушаю сроков

  • всегда на связи

Связаться со мной:

JavascriptHTMLjQuerySCSSSASSGulp
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