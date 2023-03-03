rudomanovdmitrij

<h1>САМУЮ РАБОЧУЮ,САМУЮ НАДЁЖНУЮ,САМУЮ АДАПТИВНУЮ ВЕРСТКУ не предлагаю, но приложу все силы для качественного выполнения задания:)</h1>

﻿﻿Надёжная и рабочая вёрстка в срок.$ Адаптив, БЭМ,SCSS, CSS3\HTML5 и шепотка JavaScript $

Беру меньше ,но по качеству не уступаю. Ворвавшись в ИТ-сферу не так давно я постоянно практикуюсь и набираюсь всё больше навыков с каждой выполненной работой, учусь ,учусь и ещё раз учусь.

Ворвавшись в ИТ-сферу не так давно я постоянно практикуюсь и набираюсь всё больше навыков с каждой выполненной работой, учусь ,учусь и ещё раз учусь. Не смогу спокойно спать ,пока не выполню заказ. Ответственность и пунктуальность-мои сильные стороны ,и я с полной самоотдачей берусь за работу.

Ответственность и пунктуальность-мои сильные стороны ,и я с полной самоотдачей берусь за работу. Бесплатно вношу правки. Хоть я стараюсь досконально выполнить работу ,всегда можно сделать лучше , и я готов к этому.

Вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.

Верстаю из PSD, Sketch, Figma и тд.

Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина

Анимация сайтов.

https://trusting-volhard-5fa46c.netlify.app/

Технологии:

HTML (HTML5), CSS (CSS3) ,JS, SASS, Flexbox, БЭМ.

Высшее Экономическое

Fullstack courses GoIT (in progress)

Связь:

(Вопрос о предоплате обсуждается после общения с заказчиком)

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