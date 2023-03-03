rudomanovdmitrij

Дмитрий Рудоманов rudomanovdmitrijrudomanovdmitrij
22 годаУкраина/Днепр
2 года на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
<h1>САМУЮ РАБОЧУЮ,САМУЮ НАДЁЖНУЮ,САМУЮ АДАПТИВНУЮ ВЕРСТКУ не предлагаю, но приложу все силы для качественного выполнения задания:)</h1>
Надёжная и рабочая вёрстка в срок.$ Адаптив, БЭМ,SCSS, CSS3\HTML5 и шепотка JavaScript $
Крайне рекомендую работать со мной ,ведь я:
- Беру меньше ,но по качеству не уступаю. Ворвавшись в ИТ-сферу не так давно я постоянно практикуюсь и набираюсь всё больше навыков с каждой выполненной работой, учусь ,учусь и ещё раз учусь.
- Не смогу спокойно спать ,пока не выполню заказ. Ответственность и пунктуальность-мои сильные стороны ,и я с полной самоотдачей берусь за работу.
- Бесплатно вношу правки. Хоть я стараюсь досконально выполнить работу ,всегда можно сделать лучше , и я готов к этому.
- Вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.
- Верстаю из PSD, Sketch, Figma и тд.
- Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина
- Анимация сайтов.
https://trusting-volhard-5fa46c.netlify.app/
Технологии:
- HTML (HTML5), CSS (CSS3) ,JS, SASS, Flexbox, БЭМ.
Fullstack courses GoIT (in progress)
Связь:
- E-mail: [email protected]
- Телеграм/Инстаграмм: @justdmitrij
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