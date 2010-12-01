rufalco

Владимир rufalco

 
39 летРоссия/Красноярск
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Создание логотипа для проф. ассоциации

    $50

    Нужен качественный логотип для ассoциации психoтерапевтoв (некоммерческая организация). Полное название: Ассoциация прoфессионалов психoтерапии и тренинга Логотип должен содержать текстовую (шрифтовую) и графическую части, быть лаконичным. Лаконичность: http://www.logobar.ru/cache/project_big/9412.jpg http://www.logobar.ru/image/project_big/10168.jpg Логотип должен вызывать ощущение респектабельности, надежности, стабильности. Но при этом без ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
Issmy
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$50
10 баллов
13 лет назад
Создание логотипа для проф. ассоциации
Отличный работодатель, четкое задание, быстрая оплата - рекомендую +
Отлично. Не ошибся с выбором исполнителя.
Ответный отзыв