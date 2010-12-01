Нужен качественный логотип для ассoциации психoтерапевтoв (некоммерческая организация). Полное название: Ассoциация прoфессионалов психoтерапии и тренинга Логотип должен содержать текстовую (шрифтовую) и графическую части, быть лаконичным. Лаконичность: http://www.logobar.ru/cache/project_big/9412.jpg http://www.logobar.ru/image/project_big/10168.jpg Логотип должен вызывать ощущение респектабельности, надежности, стабильности. Но при этом без ...