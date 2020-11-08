rumaslera27785

Веб Дизайн

Создадим для Вас продающий сайт. Работаем в команде: дизайнер и верстальщик. Сделаем для вас:✔️ дизайн сайта в Figma✔️ перенос на Tilda✔️ мобильную адаптацию✔️ фирменный стильПоможем с подбором для сайта:✔️ изображений✔️ шрифтов✔️ иконок✔️ фавиконаПеред началом разработки сайта мы с вами:- Сделаем анализ сайтов конкурентов- Сделаем анализ покупателей- Разработаем индивидуальный стиль для вашего сайта- Разберемся с количеством блоков и страниц- Сделаем прототип сайтаДополнительные услуги:✔️ создание логотипа✔️ копирайтинг✔️ создание чек-листов, гайдов, презентаций