К сайту нужно прикрутить некоторые функции. В том числе загрузка файловой системы. Исправление ошибок (багов) Цена договоренная.
Веб-программирование7 заявок
Закрыт
11 лет назад
К сайту нужно прикрутить некоторые функции. В том числе загрузка файловой системы. Исправление ошибок (багов) Цена договоренная.
Разработка модуля недвижимости под друпал 7 Весть функционал будет предоставлен тем кто заинтересован. Цена договоренная. Работа срочная.
В целом все что нужно сделать – это 5 больших рекламных картинок и 4 маленьких. Картинки должны будут соответствовать шаблону. Подробное ТЗ будет предоставлен тем кто заинтересовался.