runetqb

Евгений runetqb

 
39 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
GarageCode

Отзывы заказчиков

gradart
Артур 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Исправить баг в вёрстке
Помог быстро и хорошо. Большое спасибо!
Был рад работать с Артуром, рекомендую.
Ответный отзыв
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1 отзыв
от $30
от 1 дня
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