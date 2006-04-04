rusgl

Рус Гл rusgl

 
27 летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
Портфолио
Отзывы заказчиков
BelowZero
46 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$1500
6 баллов
15 лет назад
Программа для онлайн-курсов
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
oldbadger
Григорий 
60 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
$3
10 баллов
15 лет назад
SELECT при работе с MS ACCESS из Delphi 7
Спасибо, самое оно! Нужное количество помощи и вовремя!
sitebirth
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
$50
10 баллов
16 лет назад
Алгоритм роботы программы и блок-схема, реализация
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
glar
Ltd GlaR, 
54 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
18 лет назад
$100
10 баллов
18 лет назад
Движок для карты города
Исполнитель показал очень высокие проффесиональные качества. Быстро вник в задачу. Предложил много интересных идей. Буду рада дальнейшему сотрудничеству.