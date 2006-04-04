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Отзывы заказчиков
$1500
6 баллов
15 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$3
10 баллов
15 лет назад
Спасибо, самое оно! Нужное количество помощи и вовремя!
$50
10 баллов
16 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$100
10 баллов
18 лет назад
Исполнитель показал очень высокие проффесиональные качества. Быстро вник в задачу. Предложил много интересных идей. Буду рада дальнейшему сотрудничеству.