Обо мнеРад васприветствовать в своем профиле!
Меня зовут Евгений. Я специалист по контекстной рекламе.
Мой опыт в данном направлении начался в 2019 году.
Предложу самые выгодные условия сотрудничества, как по цене так и по качеству.
Провожу обучение по контекстной рекламе.
ЧТО Я ДЕЛАЮ:
-настраиваю контекстную рекламу на русском языке.
-профессиональная разработка, настройка и ведение рекламных кампаний в Яндекс
Директ.
- БЕСПЛАТНЫЙ аудит рекламных кампаний.
- Ведение ваших кампаний в Яндекс.
- сквозная аналитика проектов от клика до продаж.
- снижение затрат на рекламу/повышение эффективности существующих затрат.
- арбитраж трафика-поддерживаю множества платежных систем.
ЧТО Я НЕ ДЕЛАЮ:
-Не привожу доводы, почему нужно выбрать исполнителем меня.
-Не выполняю бесплатные или какие-либо другие тесты.
-Не работаю за процент без официального оформления партнером по бизнесу (и этот
процент не менее 30).
-Не занимаюсь скликиванием чужих рекламных кампаний.Уважаемыеклиенты, будьте осторожны. В скайпе мошенники! Я никогда не напишу вам со
скайпа не указанного на данной странице. Чтобы быть уверенными, что вы пишите
именно мне, предлагаю запрашивать переписку отсюда, либо другую контрольную
фразу из переписки
Skype: evgeniy161049
Email: [email protected]
Моб. телефон: 8(917)905-34-50
WhatsApp: 8(917)905-34-50