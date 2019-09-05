Специалист по рекламе в РСЯ

Обо мне

Рад васприветствовать в своем профиле!

Меня зовут Евгений. Я специалист по контекстной рекламе.

Мой опыт в данном направлении начался в 2019 году.

Предложу самые выгодные условия сотрудничества, как по цене так и по качеству.

Провожу обучение по контекстной рекламе.

ЧТО Я ДЕЛАЮ:

-настраиваю контекстную рекламу на русском языке.

-профессиональная разработка, настройка и ведение рекламных кампаний в Яндекс

Директ.

- БЕСПЛАТНЫЙ аудит рекламных кампаний.

- Ведение ваших кампаний в Яндекс.

- сквозная аналитика проектов от клика до продаж.

- снижение затрат на рекламу/повышение эффективности существующих затрат.

- арбитраж трафика-поддерживаю множества платежных систем.

ЧТО Я НЕ ДЕЛАЮ:

-Не привожу доводы, почему нужно выбрать исполнителем меня.

-Не выполняю бесплатные или какие-либо другие тесты.

-Не работаю за процент без официального оформления партнером по бизнесу (и этот

процент не менее 30).

-Не занимаюсь скликиванием чужих рекламных кампаний.Уважаемыеклиенты, будьте осторожны. В скайпе мошенники! Я никогда не напишу вам со

скайпа не указанного на данной странице. Чтобы быть уверенными, что вы пишите

именно мне, предлагаю запрашивать переписку отсюда, либо другую контрольную

фразу из переписки

Skype: evgeniy161049

Email: [email protected]

Моб. телефон: 8(917)905-34-50

WhatsApp: 8(917)905-34-50