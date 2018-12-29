Молодой и голодный!

Я Окончил Финансово-экономический курс БГУ (2016-2017), Курс информационной и медиа грамотности (2018), SturtUp курс в бизнес-школе Deti-MBA (2018). Также я второй год подряд участвую в олимпиаде по финансовой грамотности в РБ, где занял 1-е место в районе, 6-е в области в 2018 году и 2-е место в районе и 15 в области в 2017г. Сам являюсь основателем платформы по поиску работы и подработки (для подростков также) в Беларуси LiteJob (https://vk.com/litejobby), если понадобится, то можем использовать этот ресурс в Ваших целях. Так же основатель экскурсионного агенства "По курсу". Агенство организовывает экскурсии в крупные белорусские компании для учащихся средних школ, гимназий и студентов ВУЗов - есть большая база подростков и их родителей! Владею на среднем уровне Фотошопом - могу создавать яркие картинки, обрабатывать фото, создавать гифки, логотипы и др.Так же владею программой для монтажа видео Sony Vegas PRO 13 - вставить субтитры к видео, улучшить звук, добавить спец.эффектов, обрезать видео и многое другое. Умею работать в ExcelВладею английским языком на уровне Intermediate. Ежедневно учу по специальным курсам.В школе учил немецкий язык. Уровень приблизительно такой же, как и английский!У меня большое количество контактов предпринимателей, топ-менеджеров и руководителей в соц.сетях: в Facebook https://www.facebook.com/ruskostevich .Контакты также можем использовать в наших целях! Ещё я имел опыт работы в сети кафе GARAGE администратором кейтеринг службы. Все фото подтверждения моей деятельности Вы можете найти в ФБ. Владею интернет-ресурсами, которые в совокупности имеют 10 000 + подписчиков! Занимаюсь продвижением групп в ВК и Фейсбук!

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