Обо мне

Всем привет! Меня зовут Руслан, мне 19 лет и я UI/UX Дизайнер.

Я разрабатываю дизайн сайтов с помощью программы FIGMA.

Как проходит работа со мной?

1. Первые 30 минут мы проводим активное обсуждения состава вашего будущего сайта, важные детали и приблизительную картину видения.

2. Я анализирую ЦА, сопоставляю полученную информацию, анализирую референсы

3. Создаю прототип будущего сайта, корректирую ошибки

4. Создаю полноценный дизайн сайта

5. Передаю вам, а вы передаёте верстальщику и получаете готовый сайт.

Я делаю до 3-х бесплатных правок(то есть имеется ввиду комплекс шрифтов, подтянуть изображение), дальше правки оплачиваются.

Какие сайты я делаю?

- одностраничные

- многостраничные

- интернет-магазины

- лэндинги

- сайты-визитки

Почему работа именно со мной?

Я очень спокойный и коммуникабельный человек. Также я ко всему подхожу ответственно, сдаю всё в сроки, если у вас есть вопросы как сделать лучше или что с чем сочетается то я с радостью подскажу и сделаю всё максимальное чтобы вы получили то что вы хотели.

Больше моих работ можно увидеть здесь: https://www.behance.net/ruslanvdesign