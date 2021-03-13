Руслан Волощенко ruslanvdesignruslanvdesign
Всем привет! Меня зовут Руслан, мне 19 лет и я UI/UX Дизайнер.
Я разрабатываю дизайн сайтов с помощью программы FIGMA.
Как проходит работа со мной?
1. Первые 30 минут мы проводим активное обсуждения состава вашего будущего сайта, важные детали и приблизительную картину видения.
2. Я анализирую ЦА, сопоставляю полученную информацию, анализирую референсы
3. Создаю прототип будущего сайта, корректирую ошибки
4. Создаю полноценный дизайн сайта
5. Передаю вам, а вы передаёте верстальщику и получаете готовый сайт.
Я делаю до 3-х бесплатных правок(то есть имеется ввиду комплекс шрифтов, подтянуть изображение), дальше правки оплачиваются.
Какие сайты я делаю?
- одностраничные
- многостраничные
- интернет-магазины
- лэндинги
- сайты-визитки
Почему работа именно со мной?
Я очень спокойный и коммуникабельный человек. Также я ко всему подхожу ответственно, сдаю всё в сроки, если у вас есть вопросы как сделать лучше или что с чем сочетается то я с радостью подскажу и сделаю всё максимальное чтобы вы получили то что вы хотели.
Больше моих работ можно увидеть здесь: https://www.behance.net/ruslanvdesign