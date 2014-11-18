rusrega7777

Полностью с базами и прочим перенести данных сайтов с одного хостинга на новых хостинг
- Системное администрирование7 заявокЗакрыт2 года назад
Нужно сделать грамотно и качественно транскрибацию аудиолекции, встречи запись. Тема близкая к эзотерической, желательно знать термины отсюда и правильно писать. Шаблон ворд файла есть. Аудио 42мин. Оплата 300руб.Транскрибация110 заявокЗакрыт2 года назад
Надо сделать транскрибацию. В Ворд файл, шаблон есть. Аудио на 13мин. Оплата 100 руб. Рассматриваю только взрослых, от 25лет, кто может хорошо слышать, понимать слова и грамотно писать и соблюдать пунктуацию. За которыми не надо будет ...Транскрибация1 исполнительЗавершен2 года назад
Нужен специалист, кто найдет 100 чатов по теме бизнес и разместить в них объявление в течение 5 дней.Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт2 года назад
Есть телеграмм чаты и телеграммы людей, туда надо сделать массово рассылку сообщения. Оплату предлагайте.Социальные сети (SMM и SMO)2 заявкиЗакрыт2 года назад
Есть лекция на 1ч. 4мин. Надо сделать транскрибацию. В Ворд файл, шаблон есть. Оплата 350руб.Транскрибация62 заявкиЗакрыт2 года назад
- $4
Аудио лекция 30мин.Редактирование и Корректура45 заявокЗакрыт2 года назад
Нужно сделать копию страниц с формой подписки, но в ней вместо телефона, вставить емайл. Что заявки приходили не на почту, а в рассылку Джастклика (логин от Джаста дам). вот страницы: 1) https://kfinp.ru/nocredits/index?ref=432f4b94ec61b7734a43fd21aca05159 2) https://kfinp.ru/partnerlp/index?ref=432f4b94ec61b7734a43fd21aca05159 но во вторую страницу вставить фото или ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Требуется специалист с хорошим англ.языком, кто может создать, записать видеоуроки по технич. дисциплинам (html, css, php, и другим). Не менее 1ч видеоукроков по каждому курсу. Оплата по договоренности. Просьба откликаться, писать сразу вашу стоимость от ...Видеомонтаж2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте. Нужен перевод текста с русского языка на английский. И также нужно озвучивание красивым голосом этого текста (желательно женским красивым голосом). Предлагайте ваши услуги и варианты по оплате. Возможно новенькие, но с хорошим знанием ...Переводы15 заявокЗакрыт9 лет назад
Создать два простых логотипа в шапку сайта для сайта (простые красивым шрифтом, возможно с креативными элементами): 1. http://kvartira-sdelaisam.ru 2 http://uspeshnoedelo.ru и нарисовать картинку с моей фото и наушниками для сайтбара по теме "Я оказываю скайп-консультированию" (картинку универсальную, чтобы ...Логотипы и Знаки19 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужен помощник (в дальнейшем по желанию помощник бизнес консультанту с расширенными функциями деятельности) на транскрибацию аудио записей статей - и оформлять их тезисно в статьи (придумывать ничего не надо, надо смыслово грамотно оформить в печатную ...Редактирование и Корректура15 заявокЗакрыт11 лет назад
- $150
Нужен дизайнер грамотный (желательно кто работает еще на Флеш). Для создания удобного и красивого сайта, представляющего несколько проектов. И дальнейшей раскрутки, продвижению. Админку с передачей владельцу сайта. Нужны образцы ваших работ. Также чтобы у вас был ...Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт13 лет назад