rusrega7777

Надо сделать транскрибацию. В Ворд файл, шаблон есть. Аудио на 13мин. Оплата 100 руб. Рассматриваю только взрослых, от 25лет, кто может хорошо слышать, понимать слова и грамотно писать и соблюдать пунктуацию. За которыми не надо будет ...