russam

Владимир russam

 
54 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад

Редактор, журналист, корректор. Писатель. Копирайтер. 

Отзывы заказчиков

gadla
51 год
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
$30
10 баллов
8 лет назад
Эссе по богословию
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