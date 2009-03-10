ООО ПК "Ростехнология"

Наша компания занимается производством и продажей грузоподъемного строительного оборудования и складской подъемной техники.

Ассортимент предлагаемой к продаже продукции :

подъемная техника: персональные подъемники (телескопические, мачтовые, фасадные,), ножничные подъемники (электрические, гидравлические, электрогидравлические, дизельные), гидроподъемники (передвижные, прицепные, самоходные), подъемные рабочие платформы телескопического и ножничного типа, вышки гидравлические;

перегрузочное оборудование для склада: доклевеллеры, докшелтеры, перегрузочные мосты, уравнительные платформы, тамбур шлюзы, мобильные рампы, откидные мосты;

подъемно-транспортное оборудование: штабелеры, тележки гидравлические, подъемные столы, сборщики заказов.

строительное оборудование: подмости каменщика, помосты строительные, лестницы алюминиевые, люльки строительные, вышки телескопические, вышки-туры передвижные.