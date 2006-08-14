Требования - грамотность, исполнительность, постоянно быть в Сети. Задача - модерировать каталог сайтов - проверять правильность описаний, самому описывать сайты, удалять неправильные, не удовлетворящие требованиям каталога (см. правила), добавлять интересные ресурсы. Сам каталог - www.rucat.biz
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