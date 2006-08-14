ruswebart

Морозов Денис ruswebart

 
NaN летРоссия
17 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Модератор каталога

    $50

    Требования - грамотность, исполнительность, постоянно быть в Сети. Задача - модерировать каталог сайтов - проверять правильность описаний, самому описывать сайты, удалять неправильные, не удовлетворящие требованиям каталога (см. правила), добавлять интересные ресурсы. Сам каталог - www.rucat.biz

    Прочее24 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Контент-менеджеры

    $100

    Требуются контент-менеджеры на постоянную работу на удаленной основе. Место жительства роли не играет. Требования: возраст от 18 лет, ежедневный доступ к ПК и Интернету, умение работать с Word, icq, Yandex, html. ICQ - 347-102-744 - Денис. ...

    HTML
    Наполнение сайтовнет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Веб-программист, веб-дизайнер, веб-мастер

    $250

    Требуются веб-программисты, вебмастера, веб-дизайнеры на постоянную работу в веб-дизайн-студию. Оплата - до 85 % от заказа. Большое и обширное портфолио не обязательно, но приветствуется. Если что - научим. Ждем резюме на email: [email protected]. Для экстренной ...

    Сайты «под ключ»нет заявок
    Закрыт
    17 лет назад