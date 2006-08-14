Требуются веб-программисты, вебмастера, веб-дизайнеры на постоянную работу в веб-дизайн-студию. Оплата - до 85 % от заказа. Большое и обширное портфолио не обязательно, но приветствуется. Если что - научим. Ждем резюме на email: [email protected]. Для экстренной ...