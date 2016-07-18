Корректный Веб-Дизайнер
*HTML/CSS
*Bootstrap
*Js/jQuery
*PHP/MySQL
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*Строгое соблюдение сроков
*Строгое соблюдение ТЗ
*Строгие договоренности
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Общение через:
*Skype
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При не внятном ТЗ - результат ХЗ!)
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
9 лет назад
как всегда на высоте
Ответный отзыв
Как обычно!) Все четко!)
$5
10 баллов
9 лет назад
Человек адекватный,общительный с чувством юмора , работу сделать отлично. По ходу работы делал поправки человек идет на встречу с пониманием. Вообщем рекомендую, с вою работу знает на 5+.
Ответный отзыв
Внятное ТЗ, на связи, оплата по окончанию заказа. Рекомендую!