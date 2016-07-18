rutcod

Олег Рущинский rutcod

 
30 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Корректный Веб-Дизайнер

*HTML/CSS

*Bootstrap

*Js/jQuery

*PHP/MySQL

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*Строгое соблюдение сроков

*Строгое соблюдение ТЗ

*Строгие договоренности

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Общение через:

*Skype

*E-mail

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При не внятном ТЗ - результат ХЗ!)

Отзывы заказчиков

kiril777
Кирил 
48 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$10
10 баллов
9 лет назад
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как всегда на высоте
Как обычно!) Все четко!)
Ответный отзыв
kiril777
Кирил 
48 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Верстка
Человек адекватный,общительный с чувством юмора , работу сделать отлично. По ходу работы делал поправки человек идет на встречу с пониманием. Вообщем рекомендую, с вою работу знает на 5+.
Внятное ТЗ, на связи, оплата по окончанию заказа. Рекомендую!
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