Дмитрий Рыбаков rybakovdesignrybakovdesign
23 годаУкраина/Кривой Рог
2 года на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
Приветствую, меня зовут Дмитрий! Создам эффективные дизайны, которые работают на ваш имидж и прибыль
Я UI/UX дизайнер из Украины. Специализируюсь на дизайне сайтов и креативах для социальных сетей. У меня более 6 лет опыта дизайна и я работал в среде веб-разработки.
Спасибо, что уделили время моему профилю, буду рад работать с вами
Портфолио
- Сайт-каталог мебели и техники из Европы10 просмотров
- Landing Page для онлайн-марафона медитаций11 просмотров
- Сайт-каталог подвесных потолков в Польше8 просмотров