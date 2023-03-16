Приветствую, меня зовут Дмитрий! Создам эффективные дизайны, которые работают на ваш имидж и прибыль

Я UI/UX дизайнер из Украины. Специализируюсь на дизайне сайтов и креативах для социальных сетей. У меня более 6 лет опыта дизайна и я работал в среде веб-разработки.

Спасибо, что уделили время моему профилю, буду рад работать с вами