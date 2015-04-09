Консультант по безопасности

12 лет в безопасности бизнеса.

Проведение обследований существующих бизнес-процессов и функциональных процессов в части ИБ;

Описание архитектуры создаваемых систем в части ИБ;

Разработка и согласование организационно-распорядительной документации по ИБ;

Проведение аудита и обследования подсистем обеспечения информационной безопасности корпоративных информационных систем;

Построение систем защиты информации;

Применение на практике нормативных документов в области технической защиты информации (ФСТЭК, ФСБ, ISO27001, СТО БР ИББС);

Подготовка проектной и программной документации по ГОСТ;

Подготовка организации к сертификации по стандартам ISO 27001:2013 и PCI DSS.