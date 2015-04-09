Консультант по безопасности
12 лет в безопасности бизнеса.
Проведение обследований существующих бизнес-процессов и функциональных процессов в части ИБ;
Описание архитектуры создаваемых систем в части ИБ;
Разработка и согласование организационно-распорядительной документации по ИБ;
Проведение аудита и обследования подсистем обеспечения информационной безопасности корпоративных информационных систем;
Построение систем защиты информации;
Применение на практике нормативных документов в области технической защиты информации (ФСТЭК, ФСБ, ISO27001, СТО БР ИББС);
Подготовка проектной и программной документации по ГОСТ;
Подготовка организации к сертификации по стандартам ISO 27001:2013 и PCI DSS.
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