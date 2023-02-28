Адаптивная и кроссбраузерная верстка качественно и в срок
Я - начинающий веб-разработчик
Я предлагаю вам выгодное предложение. Я делаю вам сайт почти за бесплатно, а взамен получаю опыт работы и отзывы, звучит интересно, да? Ваш сайт мне нужен будет для моего портфолио, от чего вы только получите выгоду, ведь мне нужно крутое портфолио
Создам сайт, который будет привлекать аудиторию и решать главную задачу.
Выкладываюсь на 100% и гарантирую качественный результат.
Какими технологиями я владею:
html5
css3
JavaScript
scss
Gulp
JQuery
Git
Почему я?
Люблю то, что делаю. Считаю это залогом успеха
Делаю хорошо. Не "и так сойдет", а настолько хорошо, насколько могу
Попадаю в дедлайны. Даже если придется пожертвовать парой ночей сна
Контакты
Email: [email protected]
Я против войны в Украине!