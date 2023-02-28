Адаптивная и кроссбраузерная верстка качественно и в срок

Я - начинающий веб-разработчик

Я предлагаю вам выгодное предложение. Я делаю вам сайт почти за бесплатно, а взамен получаю опыт работы и отзывы, звучит интересно, да? Ваш сайт мне нужен будет для моего портфолио, от чего вы только получите выгоду, ведь мне нужно крутое портфолио

Создам сайт, который будет привлекать аудиторию и решать главную задачу.

Выкладываюсь на 100% и гарантирую качественный результат.

Какими технологиями я владею:

html5

css3

JavaScript

scss

Gulp

JQuery

Git

Почему я?

Люблю то, что делаю. Считаю это залогом успеха Делаю хорошо. Не "и так сойдет", а настолько хорошо, насколько могу Попадаю в дедлайны. Даже если придется пожертвовать парой ночей сна

Контакты

