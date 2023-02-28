s-kris

Кристина s-kris

 
25 летРоссия/Нижний Новгород
год на фриланс-бирже
Была
10 месяцев назад
Адаптивная и кроссбраузерная верстка качественно и в срок

Я - начинающий веб-разработчик

Я предлагаю вам выгодное предложение. Я делаю вам сайт почти за бесплатно, а взамен получаю опыт работы и отзывы, звучит интересно, да? Ваш сайт мне нужен будет для моего портфолио, от чего вы только получите выгоду, ведь мне нужно крутое портфолио

Создам сайт, который будет привлекать аудиторию и решать главную задачу.

Выкладываюсь на 100% и гарантирую качественный результат.

Какими технологиями я владею:

  • html5

  • css3

  • JavaScript

  • scss

  • Gulp

  • JQuery

  • Git

Почему я?

  1. Люблю то, что делаю. Считаю это залогом успеха

  2. Делаю хорошо. Не "и так сойдет", а настолько хорошо, насколько могу

  3. Попадаю в дедлайны. Даже если придется пожертвовать парой ночей сна

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