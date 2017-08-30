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Александр
s0da
s0da
27 лет
Россия
/
Киров
7 лет на
фриланс
-бирже
Был
6 лет назад
| Грамотный дизайн | Индивидуальный подход | Web-design | Photoshop |
Работаю на результат.
Уверенно
владею графическими редакторами.
Качественно
выполняю любой заказ.
Легко
найдём общий язык.
Photoshop
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
Все категории
Баннер
121 просмотр
Roll-up 2
127 просмотров
Roll-up 1
118 просмотров
Обложка
125 просмотров
Аватары
156 просмотров
Логотип
115 просмотров
Стартовая страница
111 просмотров
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