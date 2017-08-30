s0da

Александр s0da

 
27 летРоссия/Киров
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
| Грамотный дизайн | Индивидуальный подход | Web-design | Photoshop |

Работаю на результат.

  • Уверенно владею графическими редакторами.
  • Качественно выполняю любой заказ.
  • Легко найдём общий язык.
Photoshop
Портфолио