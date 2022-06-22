Front-End Developer - HTML5, CSS3, JavaScript

-> Примерно год-полтора назад я начал стабильно оттачивать навыки по написанию сайтов, используя HTML5, подкрепляя дизайном на CSS3. Я писал различные шаблоны с figma, искал макеты на psd, или же просто открывал какой-нибудь сайт, и с нуля писал его. Относительно недавно меня заинтересовал JavaScript и библиотека jQuery, что позволяют "оживить сайт".

-> На данном этапе я стабильно могу написать любой сайт с макета или фотографий, адаптировать его под любой размер экрана, что не только делает чтение/получение информации с телефона намного удобнее, а еще и увеличивает трафик за счет того, что адаптация сайта является одним из критериев SEO-оптимизации.

-> Исходя из целей заказчика, я сначала обдумаю, позволяют ли мои навыки осуществить задуманное, и только потом буду брать заказ, дабы не разочаровать клиента на этапе работы.

-> Последним моим проектом был шаблон с figma, который я оптимизировал под телефоны, добавил адаптивное открывающееся меню, добавил анимации "липкого" меню при смене разделов сайта. Так же подключил библиотеку animate.css, что добавляет анимации при скролле, и так же анимации при наведении на контент. Совершил переход на векторную графику, что значительно облегчает сайт и делает его более оптимизированным "в глазах" поисковых систем.