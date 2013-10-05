Резюме - http://hh.ru/resume/80d7dfb9ff0198df5b0039ed1f5a79704e4433
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Отзывы заказчиков
$200
10 баллов
10 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$400
0 баллов
10 лет назад
Договорились делать частями через сервис безопастной сделки. я урезал тз и еще урезал по его просьбе еше. Через два дня стал требывать денег не сделав до конца оговоренное. Я отказал. не советую работать с ним, еще при переговорах было заметно что не читает что ему пишут.
Ответный отзыв
Посредник. Мутный тип. Не верьте на слово данному гражданину.
$30
10 баллов
10 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!