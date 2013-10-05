s600

Сергей Федоров s600

 
39 летРоссия/Пенза
11 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад

Резюме - http://hh.ru/resume/80d7dfb9ff0198df5b0039ed1f5a79704e4433

Skype - nepman600

email - [email protected]

icq - 252 588 729

Отзывы заказчиков
MAXSIM77
Максим 
50 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$200
10 баллов
10 лет назад
Разработать каталог для сайта на WordPress
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
qwerti_ru
46 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$400
0 баллов
10 лет назад
Сделать сайт
Договорились делать частями через сервис безопастной сделки. я урезал тз и еще урезал по его просьбе еше. Через два дня стал требывать денег не сделав до конца оговоренное. Я отказал. не советую работать с ним, еще при переговорах было заметно что не читает что ему пишут.
Посредник. Мутный тип. Не верьте на слово данному гражданину.
Ответный отзыв
Fosfor
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Проблемы с корзиной. Самописный движок.
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!