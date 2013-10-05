Договорились делать частями через сервис безопастной сделки. я урезал тз и еще урезал по его просьбе еше. Через два дня стал требывать денег не сделав до конца оговоренное. Я отказал. не советую работать с ним, еще при переговорах было заметно что не читает что ему пишут.